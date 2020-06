L'explosion d'un camion-citerne sur une autoroute de l'est de la Chine a fait au moins 19 morts et plus de 170 blessées, ont annoncé dimanche les autorités. La puissance de l'explosion du camion-citerne, qui transportait du gaz liquide, a causé l'effondrement d'immeubles et d'usines. D'immenses nuages de fumée noire se sont élevés alors que des voitures ont été détruites par les flammes.

Les autorités locales ont indiqué dimanche que 172 personnes ont été blessées lors cette explosion qui s'est produite samedi, près de la ville de Wenling, dans la province de Zhejiang (est). Un précédent bilan des services de secours chinois faisait état d'un total de 189 personnes toujours hospitalisées dimanche.

Boule de feu

Une vidéo diffusée par les médias d'Etat montre une boule de feu s'élevant vers le ciel et des habitants qui crient. Sur l'une des vidéos, on voit de gros débris s'élevant dans les airs avant d'atteindre des immeubles à proximité. Une autre montre les restes du camion-citerne et plusieurs poids lourds encastrés dans un immeuble réduit à l'état de ruines.

#Latest: Up to 4:10 a.m., the death toll from a Saturday tank truck blast in east China's Zhejiang Province rose to 18, and a total of 166 injured people were receiving medical treatment in hospitals, the local authority said Sunday. pic.twitter.com/HND6g4C0HN — People's Daily, China (@PDChina) June 14, 2020

Le camion-citerne transportait du gaz liquide, selon les autorités locales. L'agence de presse Chine Nouvelle a rapporté dimanche qu'une seconde explosion s'est produite quand le camion est tombé sur un atelier.

Dimanche, les services de secours poursuivaient leurs opérations de recherches, selon la même source. Les accidents de la route sont fréquents en Chine, où le code de la route n'est très souvent pas respecté. Ainsi, les violations du code de la route sont responsables de près de 90% des accidents mortels ou ayant fait des blessés. (afp/nxp)