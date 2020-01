La traduction automatique est encore loin d'être une science exacte. Le président chinois l'a appris à ses dépens la semaine dernière. Xi Jinping effectuait une visite officielle de deux jours en Birmanie. Un événement qui a évidemment été relayé sur la page Facebook officielle de la ministre de la Présidence, Aung San Suu Kyi.

Trou à rats

En birman, le texte expliquait que la prix Nobel de la Paix avait rencontré jeudi le président chinois Xi Jinping, sauf que le nom de ce dernier, dans la traduction automatique en anglais en dessous était devenu: «Mr Shithole». Ce qui est un terme peu flatteur pour désigner un lieu, plus proche du «trou à rats» que d'une traduction française littérale qui serait «trou du cul du monde». Ce qui est sûr, c'est que c'est insultant.

Voilà le texte birman et sa traduction anglaise telle qu'on a pu les voir sur la page Facebook du ministère d'Aung San Suu Kyi. Il n'y a pas que le nom du président chinois qui laisse à désirer. Facebook/Maynmar State Counsellor Office

La compagnie de Mark Zuckerbeg a présenté samedi ses excuses, écrit le «New York Times». «Nous avons corrigé un problème technique qui entraînait des traductions incorrectes du birman vers l'anglais», a déclaré Andy Stone, un porte-parole de Facebook. «Cela n'aurait pas dû se produire et nous prenons des mesures pour que cela ne se reproduise plus.» On ignore combien de temps le texte injurieux est resté visible.

Associations approximatives

Andy Stone a expliqué que, lorsque le traducteur de Facebook trouve un mot qu'il ne connaît pas, il propose un mot avec des syllabes semblables. Le réseau social, après avoir constaté cette erreur, a fait des tests avec des mots commençant par «xi» et «shi» en birman et constaté qu'ils donnaient des traductions vulgaires. Un professeur de langue birmane à l'Université de Californie a d'ailleurs confirmé au «New York Times» avoir vérifié et que «Xi Jinping» ressemble en effet à «chi kyin phyin» qui signifieen gros «fesses de caca» en birman... La Chine n'a pas réagi officiellement à cette affaire.

Des soucis avec le birman

Selon le «Guardian», ce n'est pas la première fois que Facebook connaît des problèmes avec la traduction du birman. En 2018, il avait déjà dû suspendre cette fonction après que des résultats étranges aient été constaté. En pleine répression des Rohingas par l'armée birmane, un post qui appelait au meurtre des musulmans avait été traduit par «Je ne devrais pas avoir d'arc en ciel en Birmanie»...

Michel Pralong