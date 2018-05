Un avion cargo militaire américain s'est écrasé mercredi avec neuf personnes à bord en Géorgie, dans le sud des Etats-Unis, lors de son dernier vol avant sa mise au rebut après 50 ans de vol, a-t-on appris de sources officielles.

«Nous confirmons qu'il y avait 9 personnes à bord, dont 5 membres d'équipage et 4 passagers», a indiqué le porte-parole de la garde nationale de Porto Rico, le commandant Paul Dahlen, précisant que tous étaient membres de la Garde nationale de Porto Rico. Il n'a pas confirmé s'ils étaient tous morts, jugeant que les images de l'appareil, réduit en cendres, «parlent d'elles-mêmes».

Plusieurs chaines ont montré des images saisissantes de l'accident capturées par une caméra de surveillance proche. On y voit l'avion tomber brutalement en piqué derrière un hangar, puis exploser dans une boule de feu.

Appareil réduit à des cendres

D'autres images aériennes filmées une fois l'incendie circonscrit montrent l'appareil réduit à des cendres, hormis son empennage. L'appareil, un avion cargo C-130 «Hercules» appartenant à la Garde nationale de Porto Rico, s'est écrasé vers 11H30 locales (15H30 GMT) peu après le décollage à proximité de l'aéroport international Savannah Hilton Head.

Un premier bilan de l'US Air Force faisait état de cinq personnes à bord, l'équipage normal pour cet appareil de transport très largement utilisé par l'armée américaine partout dans le monde.

Le président Donald Trump a exprimé ses condoléances. «S'il vous plait, joignez-vous à mes pensées et prières pour les victimes, leurs familles et les extraordinaires hommes et femmes de la Garde nationale», a-t-il tweeté.

