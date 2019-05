Près de 300 personnes ont été placées en quarantaine sur un bateau de croisière au port de Sainte-Lucie, dans les Caraïbes. La cause: un membre de l'équipage a attrapé la rougeole, ont confirmé mercredi les autorités de l'île. Le paquebot, dont le nom n'a pas été communiqué, est bloqué à quai depuis lundi matin.

A cruise ship reportedly operated by the Church of Scientology, with an estimated 300 aboard, was put under quarantine in St. Lucia Wednesday after a crew member tested positive for measles. There have been more than 700 measles cases confirmed in the U.S. this year. pic.twitter.com/O7yokNjICo