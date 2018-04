La police ne disposait pas d'éléments à charge déterminants contre lui, mais David R. a rapidement avoué le meurtre d'Angélique. Interpellé samedi à la sortie de son travail puis placé en garde à vue après une perquisition menée à son domicile, l'homme de 45 ans a apporté des premières réponses aux enquêteurs.

Selon Franceinfo, cet individu marié et père de deux garçons a expliqué avoir attiré l'adolescente chez lui en prétextant un cadeau pour ses parents. Il aurait alors déshabillé la jeune fille et aurait tenté la violer. Angélique se serait débattue et David R. l'aurait alors étranglée.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le suspect a lui-même conduit les enquêteurs à l'endroit où il s'était débarrassé du corps. Sur place, un médecin légiste aurait relevé des éléments indiquant une mort par asphyxie et des violences. Une autopsie pratiquée ce lundi devrait apporter davantage de réponses.

Elle connaissait son meurtrier

Si la police s'est retrouvée si rapidement sur la piste de David R., c'est grâce au témoignage capital d'un garçon de 10 ans, rapporte «Le Parisien». L'enfant a raconté avoir vu Angélique rejoindre volontairement un homme dans le parc de la commune, mercredi. Si la jeune fille a suivi si facilement son meurtrier présumé, c'est parce qu'elle le connaissait.

David R. était en effet un ancien voisin de l'adolescente. Il menait, avec sa femme et ses deux enfants, une vie ordinaire et rangée dans une maison de Wambrechies (nord). Le quadragénaire travaillait comme chauffeur de bus pour le réseau de transports en commun de la métropole lilloise. Selon France 3, il a longtemps vécu dans le même immeuble que la famille de la victime.

En 1996, l'homme avait été condamné à 9 ans de prison pour un viol avec arme perpétré en 1994, alors qu'il avait 21 ans. Sa victime était une jeune fille de 13 ans, soit le même âge qu'Angélique. Outre ce viol, David R. avait commis plusieurs «attentats à la pudeur aggravés» et un vol avec violence. Depuis sa sortie de prison en 2000 après avoir bénéficié d'une remise de peine, le suspect avait fait profil bas. Sa compagne, elle, savait tout de son passé judiciaire.

