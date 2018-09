Une nounou chinoise reconnue coupable de la mort d'une femme et de ses trois enfants après avoir provoqué un incendie volontaire a été exécutée vendredi, a annoncé le parquet de la province du Zhejiang (est).

#BREAKING: Mo Huanjing, a nanny accused of setting a fire and causing the death of her female employer and the employer's three children in Hangzhou in 2017, was executed Friday morning after the Supreme People's Court approved her death sentence pic.twitter.com/0EuI7yy8aO