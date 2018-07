Le pilote d'un hélicoptère Chinook a réalisé une impressionnante prouesse, vendredi sur le mont Hood, dans l'Oregon. Décidé à mettre fin à ses jours depuis le sommet, un jeune homme de 27 ans a changé d'avis et appelé la police, jeudi. Après avoir peiné à localiser l'alpiniste, les secouristes ont fini par l'atteindre, mais il était trop tard pour le ramener en sécurité.

Vendredi matin, un hélicoptère Black Hawk est intervenu mais l'altitude trop élevée l'a freiné dans son élan. Il a alors été remplacé par un Chinook, plus apte à intervenir dans de telles conditions, explique Fox 12. Une vidéo montre la manoeuvre périlleuse effectuée par le pilote, qui est parvenu à poser uniquement l'arrière de l'appareil, le reste restant suspendu dans le vide.

A cause du positionnement bancal de l'hélicoptère, les secouristes ont dû sortir de l'engin à quatre pattes, pour ne pas se faire happer par les hélices. «C'est toujours un peu stressant», a confié Joshua Kruse, membre du 304e escadron de secours. Le jeune homme et la première équipe de secouristes ont pu être ramenés sains et saufs. Personne n'a été blessé. (Le Matin)