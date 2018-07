Une fillette de 3 ans grièvement blessée parmi des enfants poignardés samedi par un agresseur dans le nord-ouest des Etats-Unis est décédée lundi, a annoncé la police, en précisant que sept victimes restaient hospitalisées.

Cette attaque perpétrée lors d'une fête enfantine d'anniversaire dans l'Etat de l'Idaho a choqué le pays. L'auteur présumé des coups a été interpellé, a indiqué dimanche la police de la ville de Boise.

“This was an attack against those who are most vulnerable, our children.” Man goes on a stabbing spree at 3-year-old’s birthday party in Boise, Idaho. 9 people were injured, including 6 kids. pic.twitter.com/OTVjGUkLUV