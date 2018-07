Deux enfants sont morts après l'effondrement d'une décharge dans le sud-ouest de la Chine, les enterrant vivants, ont annoncé jeudi les autorités, confirmant les informations diffusées par plusieurs médias.

Les frères, âgés de 10 et 12 ans, ont été portés disparus dans le district de Zhenxiong, mardi peu avant midi, alors qu'ils devaient rentrer chez eux pour s'occuper du bétail. Ne les voyant pas revenir, les membres de la famille ont commencé à s'inquiéter après avoir entendu qu'il y avait une avalanche d'ordures dans le dépotoir situé à proximité. Ils ont alors demandé aux voisins de les aider à retrouver les garçons, croyant qu'ils jouaient là.

Le dépotoir de Xiaoshilin, dans la province du Yunnan, est une grande fosse d'environ 50 mètres de profondeur et située à deux kilomètres de la maison des victimes. L'effondrement s'est produit mardi vers midi, selon le «China Youth Online».

Chercher des jouets

Une vidéo diffusée par Sina News montre qu'une opération a eu lieu mercredi sur le site avec une trentaine de personnes fouillant et creusant à travers l'énorme monticule d'ordures avec des râteaux et des pelles.

«Après une fouille approfondie, les deux enfants, portés disparus du village de Huashan le 10 juillet, ont été retrouvés jeudi vers midi, dans la décharge de Xiaoshilin. Ils ont été déclarés morts sur les lieux par les secours», selon un communiqué publié par le gouvernement du district de Zhenxiong. Le corps du cadet a été retrouvé à 11 heures et celui de son frère a été localisé une heure et demie plus tard.

Les garçons s'étaient rendus à la décharge pour y chercher des jouets. Une enquête a été ouverte.