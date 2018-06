Jean-Christophe Morin et Ahmed Hamadou sont introuvables depuis 2011 et 2012, respectivement. Les deux hommes ont disparu alors qu'ils assistaient au même festival électro au fort de Tamié, en Savoie. Depuis que Nordahl L. a avoué avoir tué Maëlys et Arthur Noyer, les familles de Jean-Christophe et Ahmed pensent que l'ex-militaire pourrait être impliqué dans leur disparition.

Fin mai, à force d'acharnement, ces proches ont été autorisés à se constituer partie civile et une information judiciaire a été ouverte. Pour ne pas rester les bras croisés, les familles ont passé au peigne fin des vidéos de ce fameux festival. Sur l'une d'entre elles, les proches des deux disparus pensent avoir reconnu Nordahl L., rapporte Europe 1. Ces images ont été transmises à la justice.

#Lelandais / Les enquêtes sur les disparitions, à un an d'intervalle au même endroit, de Jean-Christophe Morin et Ahmed Hamadou, ont été rouvertes https://t.co/VYmMPRsYKz — Le JDD (@leJDD) 6 juin 2018

Sur cette vidéo, filmée en 2012 et disponible sur YouTube, on peut voir un individu en pull à capuche bleu. La physionomie de cet homme, la forme de son visage ainsi que sa coupe de cheveux rappellent celles de Nordahl L. De plus, il porte une chevalière à la main droite, comme on peut le voir sur certaines photos de l'ex-militaire. Pour les avocats des familles de Jean-Christophe et Ahmed, ces coïncidences sont troublantes. Ils demandent à tous ceux qui ont assisté au festival en 2011 et 2012 de transmettre les vidéos ou photos qu'ils auraient prises pendant l'événement.

«On est dans l'attente. Pour nous, ça donne un élément de plus au dossier, à étudier concrètement par les enquêteurs», estime Adeline, la soeur de Jean-Christophe Morin. «Je pense qu'on a fait du mal à mon fils, je pense que sinon il serait là. On a le droit de savoir. La justice, il faut qu'elle fasse son devoir», ajoute Annick, la mère du jeune homme. (Le Matin)