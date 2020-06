Une fusillade samedi dans un centre de traitement pour personnes droguées a fait dix morts dans l’État de Guanajuato (centre du Mexique), ont annoncé les autorités locales. Un groupe d’individus armés a surgi vers 16 heures (22 heures heure suisse) dans ce centre à Irapuato et a ouvert le feu, tuant neuf personnes sur le coup et en blessant une dixième qui est ensuite décédée à l’hôpital, selon le secrétariat à la sécurité publique de l’État. Des policiers et des responsables du parquet se sont rendus sur place et une enquête préliminaire a été ouverte.

L’État de Guanajuato est un centre industriel important du pays, accueillant de grands constructeurs automobiles et aéronautiques et d’autres industries lourdes.

Nombre record d’homicides

L’implantation de ces activités et d’une importante infrastructure énergétique ont attiré des organisations criminelles spécialisées dans le trafic de drogue mais aussi l’extorsion de fonds, les enlèvements et le vol de combustible, en particulier le Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) et le Cártel de Santa Rosa de Lima.

Le Mexique a enregistré l’an dernier un nombre record d’homicides volontaires (34’582), au plus haut depuis que ces données ont commencé d’être répertoriées en 1997. (afp/nxp)