Une Américaine, lectrice assidue des rubriques nécrologiques, est poursuivie en justice pour une série de cambriolages réalisés pendant des enterrements.

Mode opératoire bien rôdé

Latonia Stewart, 28 ans, a été formellement inculpée cette semaine par un tribunal pour six cambriolages réalisés en 2017 et 2018 dans des quartiers riches de New York, rapportent les médias américains.

BE CAREFUL WHAT YOU POST ONLINE! New York woman Latonia Stewart, allegedly read obituaries to burglarize homes of family away at funerals: Family members would return from funerals of loved ones to ransacked homes ???? #CyberSecurity https://t.co/J0FMJhwmqT