Deux adultes et trois nourrissons ont été blessés à l'arme blanche tôt vendredi dans une garderie d'enfants clandestine à New York, a rapporté la police.

Police in New York say at least five people, including three infants, were stabbed at an overnight day care center in Queens. A motive for the stabbings hasn't been determined.