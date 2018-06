Une femme a été encornée par un bison dans le parc national américain de Yellowstone après s'être approchée à quelques mètres de l'animal, ont annoncé jeudi des responsables du parc.

A California woman was gored in a bison attack in Yellowstone National Park on Wednesday when crowds got within 10 yards of the animal. https://t.co/2mNnurdOGB pic.twitter.com/aXSIL1reUT