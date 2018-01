Un drame est survenu sur une plage de St. Augustine (Floride), dimanche dernier. Lee Goggin, un Texan de 35 ans en vacances avec sa famille, avait décidé de creuser un tunnel dans le sable pour faire plaisir à ses enfants, rapporte CBS Dallas. Filmé par son épouse Courtney, l'homme a entamé son travail sur le côté d'une dune, mais celle-ci s'est effondrée sur lui. Selon la police, le malheureux avait ignoré un panneau «Ne pas entrer» qui trônait à cet endroit.

Enseveli vivant, Lee Goggin a été victime d'une crise cardiaque. Le beau-frère et le beau-père du trentenaire ont désespérément tenté de le sortir de là, mais ce n'est qu'à l'arrivée des pompiers qu'il a pu être dégagé, après 30 minutes d'efforts. Entre 60 et 90 centimètres de sable s'étaient écroulés sur le père de famille. Emmené à l'hôpital local, le Texan a succombé deux jours plus tard.

La soeur de la victime a expliqué aux enquêteurs que la famille était en route pour Disney World, à Orlando. Une fois arrivée à l'hôtel, toute la troupe avait décidé de passer du bon temps à la plage en attendant de pouvoir accéder aux chambres. Lee Goggin laisse derrière lui Jace, 4 ans, Colton, 2, et Rylee, 8 mois. (Le Matin)