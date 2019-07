Des responsables locaux ont déclaré que l'une des neuf personnes blessées par la tigresse dans la journée était morte à l'hôpital. Une vidéo du sanglant incident, filmée avec un téléphone portable, s'est répandue sur les réseaux sociaux.

Les experts expliquent la hausse des incidents entre humains et animaux par le manque de nourriture des bêtes sauvages et la disparition de leur habitat naturel. La tigresse avait attaqué olusieurs parsonnes après s'être éloignée de la réserve pour tigres Pilibhit, dans l'Etat d'Uttar Pradesh, au nord de l'Inde, a précisé le magistrat local Vaibhav Srivastava.

Des dizaines de personnes armées ont entouré l'animal quand elle a pénétré dans leur village. Elles l'ont ensuite chassée et rouée de coups de bâtons et de lances jusqu'à la tuer, a-t-il ajouté.

Les villageois étaient apeurés et en colère après l'attaque d'humains par la tigresse, a rapporté Vaibhav Srivastava. 33 personnes impliquées dans la tuerie sont recherchées dont quatre ont déjà été arrêtées.

Eviter le trafic d'organes

La vidéo montre des gens battre l'animal alors qu'il gît immobile sur le sol. Les autorités locales ont fait savoir que le cadavre avait été incinéré pour éviter tout trafic d'organes.

Environ 30 personnes ont été tuées par des tigres en Inde en 2018, et plus de 60 tigres y sont morts ou ont été tués cette année. Le mois dernier, une tigresse et ses deux tigreaux sont morts après avoir mangé la carcasse d'une vache qu'ils avaient chassée la veille et que des villageois avaient empoisonnée.

Les tigres ont frôlé l'extinction en Inde il y a quelques années à cause du braconnage. Mais le pays est désormais le refuge de la moitié de la population mondiale de tigres et compte plus de 2220 tigres dans des réserves, d'après un recensement de 2014.

Le monde est passé d'environ 100'000 tigres au début du XXe siècle à tout juste 4000, selon l'ONG Fonds mondial pour la nature (WWF). (afp/nxp)