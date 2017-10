Deux détenus conviés à partager un déjeuner avec le pape lors de son dernier voyage à Bologne (nord de l'Italie) ont profité de ce rendez-vous pour disparaître dans la nature, ont rapporté mercredi des médias italiens.

Les deux Napolitains introuvables faisaient partie d'un groupe d'une vingtaine de détenus à participer au déjeuner en présence du pape François le 1er octobre. Ils séjournaient dans une structure alternative à la prison et axée sur la réinsertion près de Modène (nord), abritant des pensionnaires jugés socialement dangereux et des toxicomanes, explique l'agence de presse AGI.

Les versions divergent dans les médias pour savoir si les deux hommes ont pris le temps ou non de déjeuner avec le pape argentin avant de fausser compagnie aux bénévoles qui les encadraient. Le pape François, très sensible à la situation des détenus, en rencontre régulièrement durant ses déplacements en Italie et à l'étranger. (afp/nxp)