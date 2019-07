Les parents d'une fillette d'un an décédée samedi à Nancy ont été placés en garde à vue et devaient être présentés à un juge lundi après-midi en vue d'une mise en examen pour homicide volontaire et viol, a-t-on appris auprès du Parquet.

Les parents de cette petite fille d'un peu plus d'un an ont été placés en garde à vue samedi soir, a précisé à l'AFP Béatrice Bluntzer, procureure de la République adjointe à Nancy, confirmant une information de «L'Est Républicain».

«Une ouverture d'information est prévue cet après-midi avec la qualification d'homicide volontaire sur mineur de quinze ans et accompagné de viol, tortures ou actes de barbarie», a ajouté la magistrate.

Les faits se seraient déroulés au domicile de la famille à Nancy.

Selon le quotidien régional, le bébé est décédé samedi à l'hôpital pour enfants de Nancy-Brabois peu après son arrivée dans un état critique. (afp/nxp)