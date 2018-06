Armée d'un couteau, une femme de 63 ans a tué sa belle-mère et grièvement blessé son mari, dans la nuit de samedi à dimanche, à Allauch, une commune qui jouxte Marseille, a-t-on appris de source policière.

Les faits ont eu lieu au domicile même de la famille, dans un appartement à Allauch, a précisé la Direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône, confirmant une information initiale du quotidien «La Provence».

La belle-mère, 85 ans, grabataire, a été touchée de plusieurs coups de couteau, dont au moins un coup mortel à la gorge. Le mari, âgé de 58 ans, alcoolique et présentant de nombreux troubles, psychologiques notamment, a lui aussi été atteint à plusieurs reprises, mais «ses jours ne sont pas en danger», a précisé la DDSP dimanche.

Un scénario à éclaircir

Le scénario exact des faits, et notamment l'ordre dans lequel les deux victimes ont été frappées, n'était pas encore établi avec certitude par les enquêteurs dimanche. L'épouse, auteur des coups, a expliqué avoir «craqué», ne supportant plus de devoir gérer au jour le jour les problèmes de santé de sa belle-mère et de son mari.

En état d'ébriété lors de son interpellation, cette femme qui a priori ne consomme jamais d'alcool a expliqué avoir bu «pour se donner du courage» et passer à l'acte. Après le drame, elle a aussitôt appelé son fils, seul enfant du couple. C'est celui-ci qui a prévenu les secours, entraînant l'arrivée des enquêteurs. (afp/nxp)