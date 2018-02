Une Kazakhe de 36 ans risque jusqu'à 10 ans de prison pour s'en être très violemment prise à son petit ami, le 21 janvier dernier près d'Astana. Zhanna Nurzhanova est entrée dans une colère noire en apprenant que son compagnon avait avoué à sa sœur qu'il en pinçait pour une autre femme. Pour ne rien arranger, la trentenaire a découvert des photos de sa rivale dans le téléphone de son homme, raconte le «Mirror».

Au lieu de faire un scène à son petit ami, la Kazakhe a soigneusement prémédité sa vengeance, faisant croire à sa victime qu'elle avait une folle envie de s'envoyer en l'air. Prétextant un jeu sexuel, Zhanna a attaché les jambes et les bras de son compagnon et l'a forcé à avaler des barbituriques. Ensuite, c'est un véritable enfer qu'elle a fait subir à son mec: après l'avoir frappé avec un bâton en aluminium, elle lui a injecté un produit anesthésiant avant de s'armer d'un scalpel et de lui trancher les testicules.

Les saignements étant dramatiquement abondants, la trentenaire a rhabillé son petit ami et l'a emmené à l'hôpital d'Astana, où elle a été arrêtée. Selon un avocat, Zhanna risque au minimum trois ans de prison. Privée de ses testicules, la victime ne pourra jamais avoir des enfants. Son pénis étant intact, l'homme pourra cependant toujours avoir des rapports sexuels. (Le Matin)