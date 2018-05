Un habitant de l'Iowa a été blessé par balle par son propre chien, un accident qui illustre à nouveau le danger de la dissémination des armes à feu aux Etats-Unis.

Richard Remme, 51 ans, s'amusait mercredi sur le canapé avec son compagnon à quatre pattes nommé Balew, qu'il a voulu faire descendre de son giron.

Balew a alors tenté de retourner sur les genoux de son maître, un résident de la ville de Fort Dodge. M. Remme portait à la ceinture son pistolet Ruger 9 mm.

«J'étais sur le canapé et on faisait les fous, le chien et moi. Je le descendais de mes genoux et il y revenait en sautant», a relaté le quinquagénaire barbu au journal local «The Messenger».

«Ça n'arrive qu'aux Etats-Unis»

Balew, un croisement entre un pitbull et un labrador, a semble-t-il désactivé le cran de sûreté de l'arme en l'accrochant avec son harnais, puis a marché sur la détente. La balle est partie se loger dans la jambe de M. Remme.

L'homme a appelé le numéro d'urgence 911 et se trouvait toujours hospitalisé jeudi. «Je me suis fait tirer dessus par mon chien», a résumé la victime. «Je n'avais jamais entendu un truc pareil», a commenté au Messenger le chef de la police de Fort Dodge, Roger Porter.

«Se faire tirer dessus par son chien n'arrive qu'en Amérique», a commenté Shannon Watts, fondatrice de Moms Demand Action for Gun Sense in America, une organisation qui lutte contre la prolifération des armes aux Etats-Unis. (afp/nxp)