«Cela fait des années et des années que je passe par ici, mais je n'avais jamais vu un truc pareil! C'est hilarant.» Le nez levé, un cycliste de Toronto contemple avec amusement une scène peu banale: une voiture vide se balance sous le Millwood Overpass Bridge, un des ponts les plus fréquentés de la ville. L'intérieur de cette Honda Civic bleue semble brûlé et ses vitres manquent à l'appel.

Pendant que les services d'urgence s'affairaient autour de la voiture, de nombreux passants ont immortalisé le tableau, raconte CTVNews. La police, elle, rigole un peu moins. Dans un premier temps, elle a cru avoir affaire au tournage d'un film, mais aucune autorisation n'avait été délivrée pour une telle occasion.

«Nous pensons qu'il s'agit d'une blague. Cet incident a nécessité l'intervention de ressources considérables, qui au final n'étaient plus disponibles pour s'occuper des véritables urgences», s'est agacée la police dans un communiqué publié mercredi. Les pompiers sont parvenus à hisser la voiture et à la ramener au sol dans la matinée.

Le maire de Toronto dit n'avoir aucune hypothèse plausible pour expliquer la présence de la Honda sous le pont. «Quand on m'a montré les photos, j'ai juste hoché la tête, je n'arrivais pas à croire que cela puisse arriver», a réagi John Tory. La police cherche désormais des témoignages qui pourraient l'aider à résoudre le mystère.

Dangling car off Toronto bridge - the moment it is cut down!#prank? #danglingcar @TorontoPolice say this is now a criminal investigation. @CTVNews pic.twitter.com/yJUu7k0rti — Peter Akman (@PeterAkman) 2 mai 2018

Strange sight of the day: car hanging from the Millwood Rd bridge near the DVP. It's a for a movie stunt, we're told @CTVToronto pic.twitter.com/gcCLRSZRxE — Ian Caldwell (@iancaldwellCTV) 2 mai 2018

(Le Matin)