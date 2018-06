Un homme de 37 ans a été retrouvé mardi matin mort noyé dans son véhicule dans l'ouest de la France alors que des orages «diluviens» continuaient à s'abattre sur une partie du pays.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime aurait perdu le contrôle de sa voiture qui s'est retourné dans une cuvette d'eau sur une route départementale en Normandie à la suite des fortes pluies qui se sont abattues sur la région, a-t-on appris auprès des autorités locales.

Seize départements français, du sud-ouest, du centre et du centre-est, étaient placés mardi matin en vigilance orange pour orages et inondations, a annoncé Météo-France, alors que le feuilleton orageux devrait se poursuivre toute la semaine.

Mai «exceptionnellement foudroyé»

Atmosphère électrique, trombes d'eau et risques d'inondations-éclair: dans le département Eure, où l'homme est mort dans sa voiture, des cumuls de pluie de 30 à 50 mm, voire entre 60 et 80 mm plus localement, ont été enregistrés suite à des orages en fin de soirée et début de nuit lundi.

Orages : un homme retrouvé noyé dans sa voiture dans l'Eure https://t.co/57KP1vsIsn pic.twitter.com/nzJmzOM7AH — Le Bien Public (@Lebienpublic) 5 juin 2018

Les orages ont été particulièrement nombreux sur le Haut-Rhin, à l'est du pays, provoquant des coulées de boue et entraînant la coupure de l'autoroute A36. Dans ce département, plus de 450 interventions de pompiers ont été dénombrées et de la grêle est tombée.

Ce mois de mai aura été «exceptionnellement foudroyé», avec 182'000 impacts relevés au sol, doublant quasiment le précédent record (datant de mai 2009), relève Météo-France.

«Et on ne voit pas d'accalmie particulière», soulignait lundi le prévisionniste Etienne Kapikian, qui décrit «une situation de blocage» avec de hautes pressions accrochées sur le nord de l'Europe et de basses pressions sur le sud, du côté de la péninsule ibérique. (afp/nxp)