Une touriste suisse a perdu la vie, mercredi matin à Claddaghduff, près de Galway (ouest de l'Irlande). La victime, âgée d'une cinquantaine d'années, était en train de dormir dans sa caravane quand de forts vents issus de la tempête Ali ont soufflé sur le véhicule. Face à des rafales pouvant atteidre 140 km/h, le véhicule n'a pas fait le poids et a été balayé jusqu'au bord d'une falaise avant de tomber dans le vide. La Suissesse n'avait aucune chance de s'en sortir.

La nationalité de la victime nous a été confirmée par le Département fédéral des affaires étrangères: «Le DFAE confirme le décès d’une citoyenne suisse en Irlande. Nous portons assistance à ses proches dans le cadre de la protection consulaire.», indique la porte-parole Carole Wälti.

The scene of this morning’s fatality at Claddaghduff, outside Clifden. More on @rtenews pic.twitter.com/BuvSBFCUDT