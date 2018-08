La police espagnole a annoncé lundi avoir saisi 67 kilos de cocaïne cachés dans des ananas du Costa Rica, sur le principal marché de fruits et légumes de Madrid.

Les ananas étaient «parfaitement vidés et remplis de cylindres compacts de cocaïne», pesant entre 800 grammes et un kilo, «recouverts d'un enrobé de cire ou de paraffine jaunâtre» qui servait à camoufler l'odeur de la drogue, a précisé la police dans un communiqué.

Sept personnes ont été arrêtées, trois à Madrid et quatre à Barcelone.

Spanish police discovered no less than 67kg of #cocaine hidden in pineapples!#pineappleexpress pic.twitter.com/7KLTzYBP3l