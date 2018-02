Au classement des papas les plus lourds de l'année, Ted Andressen se présente d'ores et déjà comme l'un des favoris. Histoire de faire une bonne blague à son fils avant de prendre l'avion, l'Américain originaire de La Nouvelle-Orléans a eu la riche idée de glisser un énorme sextoy dans son sac à dos. Le jeune homme, qui n'a rien vu venir, s'est pointé au contrôle de sécurité l'esprit serein. Il a cependant vécu un grand moment de solitude lorsque l'employée a sorti, sous ses yeux ahuris, le dildo de 30 centimètres de long.

Mort de honte, le voyageur s'est retourné vers son père et ses amis qui, eux, étaient morts de rire. L'agente de sécurité, bonne joueuse, en a rajouté une couche: «Ben alors, vous ne savez pas ce qu'il y a dans votre sac?», a-t-elle lancé au jeune homme. Très satisfait de son effet, Ted Andressen a publié cette vidéo sur Facebook: «Quand tu plantes un godemichet de 30 centimètres et du lubrifiant dans le bagage à main de ton fils. Génial», s'est-il félicité. Publiées le 8 février, ces images ont été visionnées plus de 23 millions de fois!

(Le Matin)