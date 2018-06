Les passagers d'un vol JetBlue devant relier New York à Los Angeles ont été témoins d'une scène déconcertante, mardi soir à l'aéroport JFK. À 20h, alors que l'Airbus 320 était en route vers la piste de décollage, le cockpit a perdu le contact avec la tour de contrôle. Après cinq minutes, le pilote a enclenché par erreur l'alerte détournement, raconte le «New York Daily News».

