Une femme dont le corps a été retrouvé pieds et poings liés dans le Rhône la semaine dernière à Lyon était âgée et 23 ans et se livrait à la prostitution, a-t-on appris mercredi auprès du parquet, confirmant une information du quotidien «Le Progrès».

La victime, «entravée au niveau des membres inférieurs et supérieurs», et dont le cadavre a été retrouvé le 30 octobre «dans un état de décomposition avancé» selon les pompiers, était «âgée de 23 ans et se livrait à la prostitution par le biais de sites d'escort girls», a indiqué le parquet de Lyon à l'AFP.

L'autopsie pratiquée au lendemain de sa découverte dans le fleuve à hauteur d'une avenue du 7e arrondissement avait confirmé l'hypothèse d'une «mort violente avec intervention d'un tiers», selon la même source.

Selon «Le Progrès», la famille de la jeune fille avait déclaré sa disparition en début de semaine dernière.

Une enquête pour «homicide volontaire» a été ouverte par le parquet et confiée à la police judiciaire. (afp/nxp)