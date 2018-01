«Pourquoi toi ma princesse? Comment peut-on s'en prendre à une enfant innocente?» Publiés le 27 janvier sur Facebook, les mots de Jennifer Cleyet Marrel sont bouleversants. Pour marquer les 5 mois de la disparition de sa fille, l'infirmière a publié une vidéo en hommage à Maëlys. Trois minutes poignantes, où l'on voit défiler des photos de la fillette en famille, le tout sur la chanson «En souvenir de nous», de Grégoire. Pour accompagner ces images, la maman de la petite fille s'est fendue d'un cri de coeur similaire à celui publié en novembre 2017.

Elle évoque, sans jamais le nommer, Nordahl L., qu'elle tient pour responsable de la disparition de son enfant. Une «conviction» que s'est forgée la famille de la fillette au vu de «toutes les contradictions» du principal suspect. «Ce monstre nous a gâché notre vie et il continue à nous faire souffrir dans son silence», écrit Jennifer Cleyet Marrel, avant de s'en prendre directement à son représentant, Alain Jakubowicz: «Si son avocat avait du respect envers toi Maëlys et la moindre empathie envers nous tes parents, ta soeur: il demanderait au suspect de dire ce qu'il s'est vraiment passé cette nuit là», dénonce-t-elle.

Comme elle l'a fait à plusieurs reprises, l'infirmière implore Nordahl L. de parler: «Nous lui demandons de nous dire ce qu'il s'est passé cette nuit-là». Jennifer Cleyet Marrel conclut avec ces mots déchirants: «Tu nous manques tellement, on se battra pour toi, on ne lâchera pas (...) comme nous étions heureux tous ensemble (...)»

Disparue dans la nuit du 26 au 27 août 2017 à Pont-de-Beauvoisin (Savoie), Maëlys reste introuvable. Malgré de nombreux éléments accablants contre lui, le principal suspect nie fermement son implication dans cette affaire. Son avocat le défend bec et ongle, reprochant au procureur de la République des «incohérences dans le dossier» et accusant la presse de pourrir l'enquête en publiant des «prétendus scoops». «Il vit à titre personnel un enfer», a assuré Me Jakubowicz. (Le Matin)