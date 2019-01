Un homme de 36 ans, suspecté d'avoir tué puis découpé un homme de 45 ans dont des restes ont été retrouvés dans une canalisation bouchée, jeudi à Issoire (Puy-de-Dôme), a été interpellé puis hospitalisé d'office, selon le parquet.

«Il a été examiné par un psychiatre qui a jugé son état incompatible avec une garde à vue. Il a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte et n'a pas pu être entendu», a précisé lundi le procureur de la République à Clermont-Ferrand, Eric Maillaud.

Ce drame, qui intervient dans un milieu de toxicomanes, est particulièrement sordide.

Le mis en cause habite Issoire au-dessus d'un salon de coiffure. Jeudi dernier, un client constate que les toilettes sont bouchées et un plombier intervient.

Ouvrant une trappe qui mène à un collecteur d'eaux usées, il découvre un grand nombre de «morceaux». Ces près de 30 kilos de chair sont identifiés comme provenant d'un même corps humain à l'institut médico-légal, où l'on recueille une empreinte digitale sur un doigt.

«Trois gros cabas»

L'enquête s'oriente vers l'appartement du dessus, dont l'occupant est absent. Les gendarmes y trouvent en revanche «une grande quantité de projections sur les murs et les rideaux», ainsi que des instruments de découpe, dont une scie circulaire, des appareils électro-ménagers tachés de sang et, surtout, un cerveau et un foie de taille humaine dans le congélateur.

Des témoignages signalent une victime potentielle dans l'entourage du suspect. Les enquêteurs se rendent à son domicile, maculé de sang mais vide.

L'exploitation des caméras de vidéosurveillance de la ville révèle que le suspect a pris un train pour Vierzon (Allier) jeudi midi après avoir jeté dans les poubelles de la gare «trois gros cabas» contenant des vêtements ensanglantés. Il a été arrêté à son retour à Issoire vendredi.

Ce toxicomane notoire, qui ne travaille pas, a été condamné à 14 reprises pour des faits de vol ou touchant aux stupéfiants entre 2001 et 2013. Il a aussi été hospitalisé à deux reprises pour des troubles schizophrènes en 2012 et 2016. Selon ses proches, il ne prenait plus son traitement depuis quelque temps, indique le parquet.

La victime, également toxicomane, avait été placée sous curatelle récemment après avoir hérité d'une grosse somme il y a six ans. Cet homme vivait en couple depuis deux semaines avec une femme de 35 ans qui a tenté de se pendre chez lui le 6 janvier.

Hospitalisée depuis, elle n'a pas pu être entendue. C'était auparavant la compagne du suspect.

D'après plusieurs témoignages, les faits ont pu se dérouler le lendemain (7 janvier). (afp/nxp)