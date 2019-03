Les corps de deux alpinistes, un Britannique et un Italien disparus depuis près de deux semaines lors de l'ascension du Nanga Pargat, sommet emblématique du nord du Pakistan, ont été découverts grâce à des photos aériennes, a annoncé samedi l'ambassadeur italien à Islamabad Stefano Pontecorvo.

«Silhouettes repérées»

Daniele Nardi, 42 ans, et Tom Ballard, 30 ans, n'avaient plus donné de nouvelles depuis le 24 février, alors qu'ils s'étaient engagés sur une voie encore jamais conquise du Nanga Parbat, le 9e plus haut sommet du monde (8125 mètres), surnommé «la montagne tueuse».

Les recherches entreprises pour retrouver les deux alpinistes «sont officiellement terminées», a tweeté l'ambassadeur précisant que leurs corps ont été identifiés grâce à des photos aériennes.

With great sadness I inform that the search for ???????? @NardiDaniele and ???????? Tom Ballard is over as @AlexTxikon and the search team have confirmed that the silhouettes spotted on Mummery at about 5900 meters are those of Daniele and Tom. R.I.P. #NangaParbat pic.twitter.com/vBmsRKJgKC