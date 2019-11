Le parquet général de la Cour d'appel de Grenoble a annoncé lundi s'être pourvu en cassation pour contester l'annulation d'une demande de mise en examen pour «viol» de Nordahl L., déjà poursuivi pour le meurtre de Maëlys de Araujo en août 2017.

Le 31 octobre, la chambre de l'instruction avait prononcé la nullité du réquisitoire supplétif du procureur visant des faits de meurtre «précédés, accompagnés ou suivis d'un viol», rappelle un communiqué du secrétariat du haut magistrat grenoblois.

Ce réquisitoire du parquet grenoblois avait fait suite au versement dans le dossier de la jeune Maëlys, fin 2018, du témoignage d'un voisin de cellule de Nordahl L., à la prison de Saint-Quentin-Fallavier (Isère). Selon lui, l'ex maître-chien lui aurait confié avoir violé la fillette avant de la tuer.

Nordahl L. qui a, depuis, été entendu sur ces propos à charge et confronté à son ancien co-détenu, conteste cette version des faits. Il affirme avoir tué Maëlys «involontairement» de plusieurs coups au visage et nie toute agression sexuelle.

Son avocat, Me Alain Jakubowicz, avait demandé le 18 septembre l'annulation de cette déposition devant les magistrats instructeurs, mais cette requête a été également rejetée la semaine dernière par la chambre de l'instruction, comme celle de l'annulation de l'expertise psychologique à laquelle le meurtrier présumé de Maëlys a été soumis depuis son arrestation.

Assassinat et non meurtre

Ces dernières semaines, confortés par la mise au jour du témoignage de l'ex co-détenu, mais également de soupçons d'agressions sexuelles de Nordahl L. sur de petites cousines, les parents de Maëlys avaient réaffirmé dans la presse leur souhait de voir poursuivi l'ex-militaire pour «viol».

Ils réclament également que le trentenaire soit renvoyé devant la cour d'assises pour «assassinat» et non pour «meurtre», ce qui l'exposerait à une condamnation plus lourde: la réclusion criminelle à perpétuité sans aménagement de peine.

Nordahl L. est aussi mis en examen pour l'assassinat du caporal Arthur Noyer en avril 2017 et pour les agressions sexuelles sur ses cousines.

Une enquête pour «mise en danger de la vie d'autrui» est aussi en cours après la plainte d'une ex-compagne qui lui reproche une agression survenue, selon elle, mi-juillet 2017. (afp/nxp)