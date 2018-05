Un ancien soldat américain membre du corps d'élite des marines, incarcéré pour le meurtre de trois prostituées, a été jugé mercredi coupable d'avoir tué cinq autres femmes en Californie, lors d'une virée macabre qui a démarré il y a trois décennies.

Andrew Urdiales, 53 ans, avait vu une condamnation à la peine de mort pour des homicides à Chicago révisée en peine de prison à perpétuité mais risque à présent une possible exécution en Californie pour des meurtres commis entre 1986 et 1995. Les jurés à Santa Ana devraient délibérer à partir de mardi sur la sentence du tueur, la peine capitale et la perpétuité étant les deux possibilités.

Les avocats de M. Urdiales mettent en avant les traumatismes d'enfance et les conséquences sur lui de l'alcoolisme de sa mère lorsqu'elle était enceinte pour expliquer des désordres psychologiques qui le rendent incapable de contrôler sa colère, et affirment qu'il n'a pas prémédité ses meurtres. Ses victimes étaient âgées de 20 à 32 ans, la première ayant été une étudiante de 23 ans, Robbin Brandley, retrouvée poignardée à mort près de sa voiture après un concert dans le comté d'Orange, en banlieue de Los Angeles.

«J'ai attendu ça pendant trente ans. Le jury a fait ce qu'il fallait», a commenté son père Jack Reilley après la lecture du verdict, décrivant sa fille comme «gentille, généreuse, délicieuse». «Je n'avais jamais haï qui que ce soit avant», a-t-il confié aux journalistes devant le tribunal. «Pour moi, ce n'est qu'un chien bâtard et ce qui a pu lui arriver, je m'en fiche», a-t-il ajouté.

En raison d'une procédure complexe d'appels, et la possibilité de demander l'amnistie du gouverneur, les condamnations à mort sont rarement exécutées en Californie. D'après une étude de la Commission californienne pour une administration équitable de la Justice datant de 2008, la durée moyenne entre une condamnation à mort et son exécution dépasse 17 ans. Douze années ont passé depuis la dernière exécution en Californie, quand Clarence Ray Allen a reçu une injection létale pour avoir payé un autre prisonnier afin qu'il commette trois meurtres. (afp/nxp)