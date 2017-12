Un couple d'octogénaires californiens souhaitait, selon ses déclarations, offrir pour Noël de la marijuana à ses proches. Mais mardi, la police du Nebraska leur a coupé l'herbe sous le pied, ont annoncé samedi les autorités.

Attirés par une forte odeur de marijuana provenant de la camionnette du duo, les agents y ont découvert une trentaine de kilogrammes d'herbe, d'une valeur estimée à plus de 300'000 dollars à la revente. L'équipée de Patrick et Barbara Jiron, 83 et 80 ans, s'est alors brutalement interrompue.

Plusieurs Etats, dont la Californie, ont légalisé la marijuana, mais pas le Nebraska, dans le Midwest.

GANJA GRANDPARENTS: Patrick and Barbara Jiron were on their way from California to visit family in Vermont for Christmas, but neither they nor the marijuana they were planning to give family members will make it that far.https://t.co/P33C4qFRHq pic.twitter.com/AresgNUf8s