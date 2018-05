Ouissem Medouni et Sabrina Kouider sont accusés du meurtre de leur jeune fille au pair française Sophie Lionnet.

Sabrina Kouider, 35 ans, et Ouissem Medouni, 40 ans, tous deux Français, sont accusés d'avoir tué Sophie Lionnet, dont le cadavre avait été retrouvé calciné le 20 septembre 2017 dans le jardin du logement que le couple partageait dans le sud-ouest londonien.

Jugés depuis le 19 mars devant la Cour criminelle de l'Old Bailey, tous deux reconnaissent avoir tenté de faire disparaître en le brûlant le corps de la jeune femme de 21 ans, originaire de Troyes (sud-est de Paris), mais se rejettent la responsabilité de sa mort.

Nombreuses fractures

Le corps de la jeune femme présentait de multiples fractures au sternum, aux côtes et à la mâchoire, mais en raison des brûlures la cause exacte de la mort n'a pas pu être déterminée.

Medouni et Kouider étaient persuadés que Sophie Lionnet avait ourdi un complot avec Mark Walton, ancien compagnon de Sabrina Kouider et père d'un de ses deux garçons, pour droguer et abuser de la famille.

Celui-ci, l'un des fondateurs du groupe de pop irlandais Boyzone, vit aux Etats-Unis. La durée de la délibération du jury n'est pas connue. Une fois le verdict rendu, la peine éventuelle ne sera décidée qu'ultérieurement. (afp/nxp)