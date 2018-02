Traîné derrière un scooter, les pattes en sang, un chien a vécu un véritable calvaire dans les rues de Bobigny (Seine-Saint-Denis). Une vidéo publiée mardi sur Snapchat avait provoqué une onde de choc sur les réseaux sociaux, et les internautes avaient remué ciel et terre pour que le ou les coupables soient identifiés. Cette mobilisation n'a pas été vaine, loin de là.

En 24 heures, les autorités ont pu remonter jusqu'au(x) propriétaire(s) de l'American Staff et leurs complices, annonce «Le Parisien». Toute la bande se trouve actuellement en garde à vue. Gucci, 3 ans, a été recueilli par la Fondation Assistance aux Animaux, qui a porté plainte pour sévices et actes de cruauté. Le chien va rester quelque temps dans un refuge des Yvelines, le temps de reprendre des forces. «Il est maigre et doit être examiné par un vétérinaire. Ses coussinets ont cicatrisé», explique Anne-Claire Chauvancy, la responsable.

#Bobigny, des nouvelles du chien traîné par un scooter :

Suite au dépôt de plainte de la Fondation #30millionsdamis, GUCCI a été saisi par la @FAAOfficiel. Le chien va bien, il est en direction de l'un de nos refuges. D'autres nouvelles arrivent très vite ! pic.twitter.com/HVV0008h3K — Fondation AAA (@FAAOfficiel) 8 février 2018

Il semblerait que la vidéo de maltraitance ait été tournée il y a plusieurs semaines. «Quand il a été traîné en scooter, il n'arrivait pas à suivre le véhicule, il a fini par être traîné couché. La peau a été arrachée aux pattes, au ventre et au museau», décrit la directrice du refuge.

Aujourd'hui, l'état de santé de Gucci laisse toujours à désirer. Il porte beaucoup de cicatrices. L'American Staff attend désormais de trouver refuge chez une famille d'accueil. «On récupère au moins un animal par semaine dont les maltraitances dépassent l’entendement» déplore Anne-Claire Chauvancy. (Le Matin)