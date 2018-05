La vie de Trenton McKinley a basculé il y a deux mois, devant la maison d'un de ses amis en Alabama. L'adolescent de 13 ans avait pris place dans une petite remorque tirée par un buggy, lorsque le copain qui se trouvait au guidon a soudainement planté sur les freins. «J'ai percuté le béton et la remorque a atterri sur ma tête. Après ça, je ne me souviens de rien», raconte Trenton à «People».

Lorsque sa maman est arrivée à l'hôpital de Mobile, son fils était «mort» depuis 15 minutes, victime de sept fractures du crâne. L'enfant a fini par redonner des signes de vie, mais les médecins ont préféré préparer sa mère au pire: «Ils m'ont dit qu'il ne serait plus jamais normal, que même s'il s'en sortait, il deviendrait un légume», raconte Jennifer Reindl.

«Il avait bougé sa main, puis ses pieds»

Trenton est resté cliniquement mort plusieurs jours. Désespérés, ses parents ont pris la déchirante décision de le laisser partir et de faire don de ses organes à cinq enfants inscrits sur une liste d'attente. «Ils ont dit que la prochaine fois que son coeur s'arrêterait, ils le laisseraient mourir», se souvient Jennifer.

Effondrés, les parents de Trenton ont signé les papiers nécessaires. Le lendemain, l'impensable s'est produit: «J'ai reçu un appel (...) Il avait bougé sa main, puis ses pieds. Alors ils ont regardé ses yeux et ils étaient de retour... ses yeux étaient bleus. Maintenant ils sont verts (...). Ils disent que quand on regarde Dieu, les pigments changent, et mon bébé a passé toute une journée au paradis. C'est un miracle», confie Jennifer.

«Je marchais tout droit, dans un champ»

En plus de ses multiples fractures du crâne, Trenton souffre désormais d'une insuffisance rénale due à un manque d'oxygène après son arrêt cardiaque, peut-on lire sur une page Facebook consacrée à son histoire. L'adolescent continue à souffrir de douleurs neuropathiques et subit régulièrement des attaques cardiaques. Après trois opérations du cerveau, il continue de faire des progrès chez lui.

De son expérience entre la vie et la mort, le garçon garde un souvenir apaisant: «Je marchais tout droit, dans un champ. Il n'y a pas d'autre explication que Dieu. Même les médecins l'ont dit», conclut le miraculé. (Le Matin)