Deux individus de 35 et 30 ans ont été condamnés lundi à 15 ans de prison pour avoir torturé un homme, en janvier dernier à Healey (nord de l'Angleterre). Sakhawat Hussain et Andre Clarke s'en sont pris à leur victime pour une histoire de drogue. Ils ont retenu le Britannique de 32 ans contre son gré chez lui et lui ont infligé de graves blessures avec des haches, un batte de baseball, un marteau et un couteau, relate la BBC.

Les deux complices ont également déshabillé leur otage, versé de l'eau bouillante sur ses parties génitales et l'ont forcé à chanter tes tubes de Whitney Houston «pour leur propre amusement». Comble de l'horreur, Andre Clarke a menacé la petite amie enceinte de la victime. Il a braqué un couteau sur son ventre et juré qu'il allait «découper et sortir (le bébé)» s'ils ne récupéraient pas la drogue. Emmené dans une propriété, l'homme a fini par s'échapper aux alentours de 4h du matin.

Après cinq semaines de procès, les deux complices ont été reconnus coupables de violences, d'enlèvement, de coups et blessures avec intention de faire du mal et de séquestration. «Physiquement et mentalement, il n'y a aucun doute que cette attaque vicieuse et soutenue lui laissera des cicatrices de longue durée», a déploré le juge Robin Mairs, de la cour de la Couronne de Leeds. (Le Matin)