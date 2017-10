Trois parachutistes ont été tués vendredi en Australie, victimes selon la police d'une collision en plein ciel, et l'une d'elles est tombée dans le jardin d'un particulier.

Deux hommes âgés d'une trentaine d'années et une cinquantenaire ont été retrouvés morts à Mission Beach, au sud de la ville touristique de Cairns, dans le nord-est de l'Australie.

«Les premiers éléments montrent qu'un parachutiste en solo est peut-être entré en collision en plein ciel avec un tandem de parachutistes, dont les parachutes ne se sont pas déployés correctement», a déclaré la police dans un communiqué.

Mission Beach: Three people have died in a skydiving accident. Initial reports suggest a solo skydiver collided with tandem skydivers #7News pic.twitter.com/D75yHMxrEO

Le groupe de médias Australian Broadcasting Corporation a déclaré, citant les services de secours, qu'une des victimes était tombée sur la pelouse d'un particulier.

«On a été alertés sur le fait qu'un parachutiste avait été retrouvé dans le jardin d'une résidence à Mission Beach», a dit un porte-parole des ambulanciers du Queensland, Neil Noble. «Peu après, nous avons été informés que deux autres parachutistes avaient été retrouvés près de là».

Every person in Mission Beach we have spoken to about #skydive tragedy is absolutely heartbroken. Big industry, well supported by locals