«Un homme de 17 ans a été inculpé pour blessures graves causées intentionnellement, possession d'arme dans un lieu public et vol de perceuse, suite à l'attaque d'une femme à Strabane tôt samedi matin», a écrit la police d'Irlande du nord sur son compte twitter dimanche. L'adolescent doit comparaître devant un tribunal lundi.

La victime a été agressée avec une perceuse sans fil, à 2h du matin samedi, en pleine rue. Elle souffre d'une «très grave blessure à la tête et a été hospitalisée dans un état critique mais stable», avait indiqué samedi dans un communiqué la police d'Irlande du Nord.

«C'était une attaque brutale et les blessures dont souffre la victime sont extrêmement graves», a déclaré le sergent Brian Reid dans ce communiqué. La police a précisé samedi «explorer un possible motif homophobe» à cette attaque et a invité les témoins à se faire connaître. (afp/nxp)