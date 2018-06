Des équipes de secours recherchaient activement mercredi au nord de la capitale kényane un avion avec 10 personnes à bord qui a disparu des radars mardi en fin d'après-midi, a-t-on appris auprès de la compagnie et de l'agence nationale de gestion des catastrophes.

L'appareil, opéré par East African Safari Air Express et transportant huit passagers et deux membres d'équipage, a décollé de Kitale (ouest) mardi peu après 16h et a disparu à 17h20 des écrans radars de l'aéroport international de Nairobi, sa destination finale, a indiqué la compagnie propriétaire de l'appareil, Sax, dans un communiqué.

Fly SAX (@flysaxairline ) Press Release: "Search and rescue team has been mobilized by @CAA_Kenya , Aircraft Accident Investigation Department and KWS..." @KTNNews #KTNNewsCentre pic.twitter.com/dxqzwIFB3A — KTN News (@KTNNews) 6 juin 2018

Les recherches au sol et dans les airs, grâce à un hélicoptère de la police, se concentraient mercredi dans une zone située à environ 80 km au nord de Nairobi, à la frontière occidentale de la chaîne de montagnes des Aberdares.

Fortes précipitations

Ces recherches étaient rendues compliquées par des conditions météorologiques défavorables et notamment une faible visibilité.

A Nairobi, des proches des passagers réunis dans un hôtel attendaient avec anxiété des nouvelles de leurs parents.

«J'ai perdu tout espoir de les voir retrouvés vivants (...) Ils ne peuvent pas avoir survécu entre hier 17h et maintenant», a ainsi témoigné Josephine Njeri, une proche d'un des passagers.

Le Kenya connaît de fortes précipitations en cette période correspondant à la fin de la longue saison des pluies. (afp/nxp)