Un homme a pris en otage un bus en Chine. Le véhicule a percuté des piétons. Il y aurait 5 morts et plus d'une vingtaine de personnes blessées.

Le drame s'est produit vers 15h20 (8h20 suisses) dans la ville de Longyan, dans la province du Fujian, a précisé le quotidien local «Minxi Ribao», ajoutant qu'une enquête a été ouverte. Un policier figure parmi les personnes décédées.

Les motifs du suspect n'ont pas été précisés. Interrogée par l'AFP, la police locale s'est refusée à tout commentaire.

#BREAKING At least five people were killed and 21 others injured after a man carrying a knife hijacked a bus in the southeastern city of #Longyan in Fujian province, China pic.twitter.com/G2aaivqa03