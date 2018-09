Dix-neuf personnes ont été tuées dans la nuit de lundi à mardi dans une collision entre un autobus et un camion-citerne dans le centre de l'Iran, selon la télévision d'État iranienne.

Le drame s'est produit vers 23h15 (20h45 lundi) sur l'autoroute entre les villes de Kashan et Natanz à plus de 200 km au sud de Téhéran, a rapporté IRINN, la chaîne d'information publique.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le camion-citerne a percuté l'autobus, à bord duquel se trouvaient 47 personnes, en se rabattant sur sa file avant de prendre feu, a indiqué le général Mohammad-Hossein Hamidi, chef de la police nationale de la route, à l'antenne.

21 lost lives in collision between bus and Oil tanker in Iran's Isphahan pic.twitter.com/PuQw1Rh2qA