Lundi soir, peu avant 23H (21h00 GMT), «les gendarmes, qui intervenaient dans le cadre d'une disparition inquiétante, ont découvert le corps du garçon dans un jardin difficile d'accès d'une maison abandonnée» au Hérie-la-Viéville, commune de l'Aisne, département du nord de la France limitrophe de la Belgique, a précisé le parquet de Laon, dans la même région.

«La mère de l'enfant avait constaté la disparition de son fils en fin d'après-midi, elle l'a cherché en vain avec des habitants du village, et a prévenu les gendarmes», a indiqué le parquet, confirmant une information du journal L'Aisne Nouvelle.

Le corps a été retrouvé non loin de l'endroit où habitait l'enfant, «dénudé» avec «simplement des chaussettes et un tee-shirt remonté au niveau du cou».

Traces de viol

A ce stade, «la cause de la mort n'est pas déterminée, il y a un hématome important au niveau de la tête et il y a des traces de viol». Le corps de l'enfant a également «été aspergé avec de l'hydrocarbure» et les enquêteurs ont constaté «un début de combustion des végétaux qui entourent le corps».

Un homme de 27 ans, interpellé à son domicile mardi matin, est en garde à vue. Il est connu pour des faits «mineurs» de droit commun et n'est pas inscrit au Fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles (Fijais), selon une source proche de l'enquête. Et il «a été vu en compagnie du garçon et d'un adolescent de 13 ans».

Une enquête pour «meurtre précédé accompagné ou suivi d'un autre crime» a été ouverte. Une autopsie doit avoir lieu mardi en fin d'après-midi. (afp/nxp)