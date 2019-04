Au moins 26 personnes ont trouvé la mort en Chine dans un incendie de forêt qui ravage une zone de haute montagne du sud-ouest du pays, a annoncé lundi un média public.

Une source officielle avait annoncé auparavant que 30 pompiers étaient portés disparus après avoir été envoyés combattre l'incendie à plus de 3800 mètres d'altitude dans la province du Sichuan.

Selon un journal affilié à l'Armée populaire de libération, les autorités ont perdu le contact dimanche avec les pompiers, qui faisaient partie d'un groupe de plusieurs centaines de soldats du feu envoyés sur place.

Sur le réseau social Weibo, les autorités de la préfecture autonome de Liangshan ont précisé que le contact avait été perdu à la suite d'un changement soudain de la direction du vent.

