Un avion de chasse Mig-21 roumain s'est écrasé samedi dans le sud-est du pays lors d'un meeting aérien, a annoncé le ministère roumain de la Défense dans un communiqué. Son pilote n'a pas survécu.

Romanian MIG-21 LanceR crashed during an airshow at Borcea Base in Fetesti this afternoon. #Borcea #Romania #Airforce #MIG21 pic.twitter.com/tNeQFHidWV

Causes inconnues

Le lieutenant Florin Rotaru, 36 ans, participait au meeting qui se tenait dans la région de Calarasi, devant des milliers de spectateurs. L'accident, dont les causes n'ont pas été déterminées dans l'immédiat, n'a pas fait d'autre victime. Une enquête judiciaire a été ouverte.

«Il n'y a pas de mot pour décrire la peine ressentie par l'armée roumaine après cette perte», a réagi sur Facebook le ministre de la Défense Mihai Fifor.

A #MIG21 Lancer #crashed some minutes ago in #Fetesti #Romania. UPDATE The pilot died in accident said Foreign Minister. This is the photo after crash. #AJStream #AJNewsGrid @KamahlAJE @LeahHardingAJE @andrewchappelle @sarakhairat @mmbilal @FemiOke @ASE @DanMing pic.twitter.com/iiuay133Ah