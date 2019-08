Un jeune joueur de Rugby à XIII, âgé de 20 ans, est décédé à Toulouse après avoir disputé samedi un match contre les Haut-Garonnais, a annoncé dimanche son club, les Batley Bulldogs, une mort qui «ne semble pas impliquer d'intervention de tiers» selon le parquet de Toulouse.

«Nous sommes bouleversés en annonçant le décès de notre jeune joueur Archie Bruce (20 ans), retrouvé tôt ce dimanche matin dans la chambre de son hôtel après avoir fait ses débuts face à Toulouse hier soir», a annoncé le Batley Bulldogs RLFC dans un tweet.

We are devastated to announce the passing of our young player Archie Bruce (20), who was found in his hotel bedroom early this morning, having made his debut against Toulouse yesterday evening.



Archie’s immediate family have been informed......cont pic.twitter.com/I8eVcbY8OX