Un Roumain qui avait échoué à convaincre les juges qu'il était bien vivant a enfin obtenu gain de cause, deux ans après avoir été déclaré mort par son épouse, a-t-on appris mercredi de source judiciaire.

In a plot twist straight out of a Kafka novel, a court in Romania informed Reliu Constantin this month that it had rejected a request to overturn his death certificate, issued in 2016, even though he was very much alive and in the courtroom https://t.co/xD8bpG2bNF