Deux personnes sont mortes et quatorze autres ont été blessées dans l'effondrement de trois immeubles d'habitation à Anvers, ont annoncé mardi les autorités belges. Elles écartent la piste terroriste.

Les corps de deux victimes ont été extraits des décombres mardi matin et la police d'Anvers a dressé un bilan de cinq blessés graves et d'une victime dans un état critique. Selon certains médias belges, l'effondrement aurait été provoqué par une explosion imputable à une fuite de gaz, ce que la police ne confirme pas.

???????? ALERTE - Très forte explosion dans un immeuble à #Anvers, en Belgique, où les secours affluent, plusieurs victimes signalées. pic.twitter.com/x7q20AWelQ — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 15 janvier 2018

Solidarité

Dans une première réaction communiquée vers 23h15 via son compte Twitter, le bourgmestre de la ville, Bart De Wever, a souligné que «ses pensées vont aux victimes et à leur famille». «Anvers vous soutiendra», assure-t-il, parlant d'une «terrible explosion». «L'enquête devra déterminer les circonstances» de cet évènement, ajoute-t-il encore.

Il s'est également dit «très impressionné» par la solidarité immédiatement montrée par les habitants de la ville parmi lesquels beaucoup d'étudiants, qui ont immédiatement offert du soutien, et un hébergement sous leur toit, via les réseaux sociaux et le hashtag #paardenmarkt.

La Belgique reste en état d'alerte élevée depuis les attentats suicide survenus à Bruxelles le 22 mars 2016. (ats/nxp)