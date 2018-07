Une petite fille de 7 ans a perdu la vie sur une autoroute de Romulus (Michigan), dimanche. DeSandra se trouvait dans une voiture conduite par son père quand celui-ci, en état d'ébriété, a heurté de plein fouet un véhicule abandonné au bord de la route, puis une barrière.

Croyant son père décédé, la fillette a attrapé son sac à dos, a franchi la glissière et commencé à s'éloigner du lieu de l'accident, se retrouvant sur l'autoroute. Elle était en train d'écrire un SMS au 911 quand une automobiliste l'a mortellement renversée, écrit The Detroit News.

Secouru par la police, le père de DeSandra a été incarcéré pour conduite en état d'ivresse. La femme qui a percuté l'enfant a, elle, été relâchée.

Ce drame a consterné Michael Shaw, lieutenant de la police du Michigan: «Maintenant, on a un père en prison qui vient de perdre sa fille. On a une mère qui a perdu sa fille. Et une femme qui va devoir vivre le restant de ses jours avec le fait d'avoir heurté une petite fille de 7 ans sur l'autoroute», a-t-il déploré. évoquant un accident «à 100% évitable».

